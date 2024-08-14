Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл в Малаккский пролив

Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в порт Дудинка в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Накануне отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский", совершив переход по реке Енисей, прибыл в порт Дудинка", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что встреча моряков-североморцев состоялась в соответствии с традициями и обычаями народов Таймыра. Моряков приветствовали на языках пяти коренных народов полуострова - долганском, ненецком, нганасанском, энецком и эвенском. На период пребывания экипажей кораблей отряда на Таймыре спланировано проведение гражданско-патриотических, культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий.

Очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева начался 5 августа. Он выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике. После выхода из базы экипажи кораблей арктической группировки Северного флота провели в акватории Баренцева моря учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций, а также отработали действия в акватории Карского моря по охране и обороне отряда кораблей на переходе морем.