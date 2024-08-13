ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, промышленность других стран не рассчитана на синтезирование химоружия.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ применили химоружие в Беловском районе региона. Под удар попала бригада «Россетей», пишет RT.