Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что у Киева может быть «грязная бомба». Об этом он сказал на полях форума «Армия-2024», сообщает «Звезда».

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Он сказал, что «секреты» раскрывать не будет, однако в действительности сделать подобное ядерное оружие не так и сложно.

«Я думаю, у них есть она», — сказал Кириллов.

Также генерал-лейтенант заявил, что благодаря спецоперации Соединенные Штаты вынуждены закрыть большую часть военно-биологических программ на Украине. Вместе с тем американцы сейчас пытаются перенести часть своих биолабораторий в Африку и на территорию бывших республик Советского Союза.

Отдельно Кириллов прокомментировал использование ВСУ химического оружия в Курской области. По его словам, эксперты взяли пробы и установили, что украинскими солдатами применялись боеприпасы в дымовом снаряжении, а по компонентному составу они характерны для снарядов из США и Германии.