«Князь Вандал Новгородский» разнес технику НАТО под Курском

Новый российский FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» активно применяется в Курской области для поражения противника, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На представленных кадрах видно, как беспилотники стремительно приближаются к технике НАТО и ВСУ.

Беспилотник был разработан волонтерами. Его главной особенность является управлением по оптико-волоконному кабелю. Это гарантирует стабильную связь при любой работе радиоэлектронной борьбы.

Ранее командир роты БПЛА 85-й бригады Южной группировки с позывным Шокер рассказал, что в распоряжение некоторых российских подразделений в зоне спецоперации поступили улучшенные беспилотники. По сведениям бойца, дроны регулярно «эволюционируют» и армия своевременно получает самые новые. Полученные БПЛА дают возможность ВС РФ зайти глубже в тыл противника. Это, в частности, связано с тем, что дальность полетов изменилась в среднем в три раза — с двух до семи километров.

До этого российские бойцы в зоне СВО научились перехватывать видеосигнал с украинских дронов. Теперь военные могут устанавливать не только маршруты движение ВСУ, но и выявлять координаты местоположения операторов БПЛА.