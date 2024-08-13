Появились кадры полета солдат ВСУ после удара ТОС "Солнцепек"

Опубликованы архивные кадры результата работы тяжелого самоходного огнемета ТОС-1А "Солнцепек".

Взрыв 220-мм реактивного снаряда с термобарической боевой частью на позиции ВСУ раскидал ее защитников в разные стороны. Люди в тяжелой броне и с оружием в руках поднялись над землей и отлетели на десятки метров, как пушинки.

Вполне возможно, что полет оказался для них лучшим вариантом - температура в месте удара "Солнцепека" поднимается до звездных значений в несколько тысяч градусов. Вдобавок объемный взрыв выжигает атмосферный кислород и вызывает резкий скачок атмосферного давления, чреватый для оказавшихся поблизости тяжелыми травмами внутренних органов.

Во влажном воздухе или дыму после прилета "Солнцепека" заметен стремительно расширяющийся "пузырь" ударной волны. Этот "пузырь" и отправил в полет солдат ВСУ.