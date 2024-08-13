Командир «Ахмата» назвал организаторов атак на Курскую область

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что разработкой операции ВСУ под Курской областью руководили США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 1».

Алаудинов рассказал, что большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, уже уничтожена, передает РИА Новости. Все участки, где передвигаются ВСУ, находятся под контролем армии РФ, заявил командир спецназа.

Алаудинов: обстановка под Курском взята под контроль

«В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО», - подчеркнул Алаудинов.

По его мнению, руководили операцией непосредственно американские генералы, «за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать». Алаудинов добавил, что ВСУ задействовали большое количество иностранных наемников.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава генштаба российской армии Валерий Герасимов сообщал, что в атаке 6 августа участвовали около тысячи украинских военных. В Минобороны подчеркивали, что их продвижение было остановлено.

Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что жертвами атак ВСУ на Курскую область стали 12 человек, ранения получил 121 человек, в том числе десять детей. Смирнов отмечал, что из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.