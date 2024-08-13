Российская ракета "Искандер" уничтожила украинский истребитель Су-27 на авиабазе Миргород в Полтавской области.

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Ракетный удар был нанесен через месяц после того, как два "Искандера" сожгли и вывели из строя пять украинских истребителей Су-27 на той же площадке в Миргороде. Тогда командование ВСУ поспешило обвинить летчиков и аэродромное начальство, что те оставили крайне дефицитную авиатехнику "на виду".

"Ожидается, что подобная критика прозвучит и на этот раз - за то, что ВСУ вновь подставили под удар самый ценный свой самолет", - пишет Military Watch Magazine.

Действительно, лишь старые советские Су-27 могут (хотя бы теоретически) противостоять тяжелым российским истребителям Су-30СМ и Су-35С. МиГ-29 и F-16 - машины другого, легкого класса.

Но у ВСУ, похоже, нет другого аэродрома подскока у линии фронта, кроме Миргорода. А эта плошадка находится под постоянным контролем российских беспилотников. И стоит тем заметить что-то ценное, как они вызывают "Искандер".

В общем, украинцы попали в историю про ежиков и кактус: колются, плачут, но продолжают есть.