Польша сообщила о перехвате российского Ил-20

Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X сообщило, что ВВС страны перехватили российский Ил-20, который пролетал над Балтийским морем. В сообщении отмечается, что воздушное судно ВКС РФ не нарушило границ территориальных вод. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

12 августа 2024 года дежурная пара польских истребителей F-16 перехватила и визуально идентифицировала самолет Российской Федерации [Ил-20], выполнявший полет над Балтийским морем, <...> не нарушая польских территориальных вод, — сказано в сообщении командования.

Ранее истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за российского патрульного самолета Ил-20М, который появился над Балтийским морем. Уточняется, что судно летало не в соответствии с планом и не выходило на связь. Телеканал NTV отметил, что российский самолет во время полета истребителей НАТО был в международном воздушном пространстве недалеко от острова Рюген.

Перед этим на видео попал перехват истребителя F-16 Вооруженных сил Дании российским Су-27 над Калининградской областью. На кадрах можно заметить сближение двух воздушных судов. Минобороны России эту информацию также не комментировало.