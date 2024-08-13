Курские власти опровергли фейк, что ВСУ дошли до АЭС

Администрация Льгова назвала фейком публикации в социальных сетях о том, что Вооруженные силы Украины дошли до города и захватили Курскую АЭС. Об этом пишет пресс-служба мэрии в Telegram-канале.

© U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle

Соответствующие заявления публикуются в украинских каналах. В администрации заметили, что украинская армия дошла до Льгова «разве что в своем воображении».

«ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями», — отметили в пресс-службе.

РИА Новости дополняют эту информацию тем, что Курская АЭС не подконтрольна ВСУ.

Для нового фейка украинская сторона не стала использовать нейросети, а просто изготовила макет дорожного знака с надписью «Льгов». Сам указатель получился маленький и закрепленный лишь на одной ножке, в то время как настоящие знаки должны быть больше по размеру и крепиться на двух опорах. Именно такие знаки находятся на въезде в Льгов, в чем можно убедиться, просто посмотрев местность на онлайн-картах.

В администрации Льгова добавили, что «новость» сразу подхватили сторонники Украины, которые пытаются завоевать аудиторию количеством, а не качеством вбросов.