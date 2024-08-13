Власти Украины надеются захватить Курскую АЭС и обменять ее на Запорожскую атомную станцию, считает военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Также Киев наносит по ЗАЭС удары, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы и получать от нее помощь, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Нападение на Курскую область эксперт объяснил тем, что в числе прочего власти Украины намеревались обменять Курскую АЭС на Запорожскую. Такие цели, по его словам, связаны с тем, что на ЗАЭС находится три тонны оружейного плутония и около 40 тонн урана – все это можно использовать для создания ядерного оружия.

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«Так что интерес там у них очень серьезный. Ради этого и затеяна вся эта авантюра. Они пытаются сейчас создать угрозу для нее в надежде на размен», — считает Никулин.

Однако подобная «сделка» была бы невыгодна России, поэтому ответ на такие действия будет соответствующим, добавил эксперт.

Для России подобного рода «размен», конечно, будет невыгоден, поэтому российские власти вряд ли на него пойдут, подчеркнул эксперт. Он назвал действия ВСУ терроризмом, добавив, что борьба с ним начинается с ликвидации главарей режимов.

«Поэтому я считаю, что ответом на эту варварскую атаку Запорожской АЭС и на то, что происходит в Курской области, должна быть ликвидация главарей террористов», — заявил Никулин.

Он добавил, что Киев создал реальную угрозу ядерной катастрофы из-за атак на ЗАЭС, подчеркнув, что очередной удар может привести к таким последствиям, которые будут страшнее, чем после аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе, в результате чего произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни – это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.