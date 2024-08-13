На форуме «Армия-2024» подписали госконтракты почти на 500 млрд рублей

Госконтракты на сумму около 500 млрд рублей подписали на форуме «Армия-2024». Об этом заявил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил Анатолий Гуляев.

Он отметил, что гособоронзаказ 2024 года и 98% объема на следующий год уже законтрактованы, на форуме состоялось дополнительное подписание соглашений, при исполнении которых армия получит более 500 единиц основных образцов вооружения и техники. Гуляев по итогам подписания шести и вручения одиннадцати госконтрактов указал, что их общий объем составляет «практически половину триллиона».

«Соответственно, кроме 500 единиц основных вооружений мы получим еще около 1 миллиона средств поражения различного калибра. Поэтому я прошу отнестись к этой дополнительной задаче более чем ответственно», — цитирует Гуляева РИА Новости.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в зоне специальной военной операции применяются тысячи образцов вооружения и техники.