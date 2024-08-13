Алаудинов: обстановка под Курском взята под контроль

На данный момент обстановка под Курском взята под контроль. Об этом заявил командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. ТАСС

«Надо отметить, что сегодня (…) обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — сказал он. Lenta.ru

Ранее 13 августа Алаудинов отмечал, что передвижения сил ВСУ в регионе были ограничены, а сами они несли большие потери. Ura.Ru