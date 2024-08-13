Опубликованы кадры ночного удара Су-34 по ВСУ в Курской области
Экипажи Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ.
На ролике можно увидеть взлет и посадку самолетов, а также кадры объективного контроля.
Как отметили в военном ведомстве, истребители-бомбардировщики поразили скопление живой силы и бронетехники противника.
"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - добавили в министерстве.
Как ранее сообщил генерал-майор Апты Алаудинов, три подразделения ВС РФ за двое суток уничтожили 45 единиц военной техники ВСУ на одном из участков курского направления.
Напомним, украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. По данным Минобороны РФ на понедельник, в результате боев на границе были уничтожены до 1610 солдат ВСУ.