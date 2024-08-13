Опубликованы кадры ночного удара Су-34 по ВСУ в Курской области

Экипажи Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

На ролике можно увидеть взлет и посадку самолетов, а также кадры объективного контроля.

Как отметили в военном ведомстве, истребители-бомбардировщики поразили скопление живой силы и бронетехники противника.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - добавили в министерстве.

Как ранее сообщил генерал-майор Апты Алаудинов, три подразделения ВС РФ за двое суток уничтожили 45 единиц военной техники ВСУ на одном из участков курского направления.

Напомним, украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. По данным Минобороны РФ на понедельник, в результате боев на границе были уничтожены до 1610 солдат ВСУ.