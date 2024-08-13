На Украине захотели снизить мобилизационный возраст до 20 лет
Депутат Верховной рады Роман Костенко призвал снизить на Украине мобилизационный возраст до 20 лет. Как сообщает NEWS.ru, об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда».
Нардеп подчеркнул, что снижение возраста необходимо для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) здоровыми людьми, которые могут выполнять боевые задачи. Он отметил, что сейчас действительно существуют проблемы из-за того, что категория призываемых в войска украинцев «достаточно возрастная».
«Я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50», — заявил Костенко.
Он добавил, что люди старше 50 лет должны иметь возможность мобилизоваться в ВСУ лишь по собственному желанию. Кроме того, их не стоит допускать в боевые подразделения.
Ранее, 12 августа, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украине нужна массовая мобилизация. Он считает, что конфликт с Россией будет длительным и тяжелым для Украины, а сами меры по привлечению людей в армию должны быть энергичными.