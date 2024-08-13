На Украине захотели снизить мобилизационный возраст до 20 лет

Депутат Верховной рады Роман Костенко призвал снизить на Украине мобилизационный возраст до 20 лет. Как сообщает NEWS.ru, об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда».

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Нардеп подчеркнул, что снижение возраста необходимо для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) здоровыми людьми, которые могут выполнять боевые задачи. Он отметил, что сейчас действительно существуют проблемы из-за того, что категория призываемых в войска украинцев «достаточно возрастная».

«Я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50», — заявил Костенко.

Он добавил, что люди старше 50 лет должны иметь возможность мобилизоваться в ВСУ лишь по собственному желанию. Кроме того, их не стоит допускать в боевые подразделения.

Ранее, 12 августа, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украине нужна массовая мобилизация. Он считает, что конфликт с Россией будет длительным и тяжелым для Украины, а сами меры по привлечению людей в армию должны быть энергичными.