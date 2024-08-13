На Украине ограничили доступ в приграничную зону в Сумской области

Допуск граждан в 20-километровую приграничную зону ограничен в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил страны.

"Военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области. Допуск лиц на указанную территорию производится по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генштаба.

В последние недели в Сумской области часто объявляется воздушная тревога, она длится по несколько часов, а в некоторых случаях сирены непрерывно работали более суток. СМИ и местные власти периодически сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктурных объектов.