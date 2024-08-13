Появились кадры, как военкоры Кукушкин и Коц оторвались от дрона ВСУ

Военкор Павел Кукушкин опубликовал в своем Телеграм-канале репортаж о работе интербригады "Пятнашка" на Курском направлении. Машина, на которой он вместе с Александром Коцом возвращался со съемок чуть не стала целью FPV-дрона ВСУ.

Журналистов вез на автомобиле боец с позывным Гасан. Он включил детектор дронов и вскоре тот стал издавать сигнал. Где-то рядом с машиной прибор зафиксировал беспилотник. Водитель прибавил скорость и через минуту детектор умолк - значит опасность миновала.

" Ушли, оторвались!", - радостно восклицает Павел Кукушкин. - "Прям, как в кино. Жми, Гасанчик, жми, родной"!

Напомним, 7 августа в Курской области вражеским дроном-камикадзе был подбит автмобиль, в котором ехал военкор Евгений Поддубный. С тяжелыми ранениями он сам вышел на дорогу и остановил машину местного жителя Сергея. Тот оказал ему первую помощь и отвез в больницу.

Сейчас Евгений Поддубный находится на лечении в НИИ им.Склифосовского в Москве.