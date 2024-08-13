RT показал созданный танкистами самодельный «супермангал» с системой РЭБ

Военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры с созданным российскими танкистами самодельным «супермангалом» с системой РЭБ.

С помощью таких конструкций танкисты батальона 103-го полка защищаются от украинских дронов.

Военнослужащий с позывным Донец рассказал, что дополнительная броня делается вручную, а система радиоэлектронной борьбы замкнута на аккумулятор. Защита работает безотказно.

В беседе с военкором Донец отметил, что его батальон помогает штурмовикам — выжигает опорники врага.

Работа ведётся сейчас по Максимилиановке с закрытых огневых позиций, где на днях подразделение ВС России совершило рывок на 3 км вглубь города. По словам собеседника, сейчас ВСУ активизировались и используют много дронов.

«Сегодня ночью к нам на позицию прилетела «Баба-яга». Личным составом БПЛА она была замечена и уничтожена», — рассказал он.

Ранее штурмовик ВС России Стриж заявил в беседе с Андрицей, что украинские военные укрепляют свои дроны плитами.