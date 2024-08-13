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Военэксперт объяснил, почему Путин назначил Дюмина командующим под Курском

Возможное назначение секретаря Госсовета генерал-полковника Алексея Дюмина командующим операцией ВС России под Курском говорит о доверии президента РФ Владимира Путина, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что военачальник проявил себя, когда командовал силами специальных военных операций. По его словам, огромная заслуга Дюмина заключается в успешном проведении Крымской операции.

Конечно, это прежде всего доверие Путина. Нельзя забывать, что Дюмин проявил себя, когда командовал силами специальных военных операций. Огромная заслуга генерала Дюмина и его подчиненных в том, что мы успешно провели Крымскую операцию, да и в спасении [Виктора] Януковича (экс-президент Украины. — NEWS.ru). Именно Дюмину была поручена спасительная операция Януковича, — пояснил Баранец.

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Обозреватель уточнил, что Дюмин является военным человеком, хоть он и вырос из структуры федеральной службы охраны. Как напомнил эксперт, он некоторое время служил в армии и был заместителем главнокомандующего сухопутными войсками.

На мой взгляд, это назначение весьма интересное. Давайте пожелаем Дюмину удачи. Мне хочется, чтобы он оправдал это высочайшее доверие. Я думаю, если Дюмину удастся локализовать эту украинскую агрессию, его ждет большое или политическое, или военное будущее, — заключил эксперт.

Telegram-канал WarGonzo ранее сообщил, что координировать действия ВС РФ в Курской области с силовыми ведомствами и местными властями будет Дюмин. По его данным, соответствующими полномочиями его наделил Путин. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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