Попавший в плен украинский военный Юрий Даниленко рассказал, что был соседом Владимира Зеленского - он передал Зеленскому привет и обвинил его в использовании украинцев в качестве «пушечного мяса». Видео с его комментарием опубликовало РИА Новости.

По данным РИА Новости, Даниленко попал в плен к добровольцам российского отряда «Невский». Он рассказал, что вырос в одном дворе с Зеленским в городе Кривой Рог.

«Передаю огромный привет... Зеленскому. Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей и смотри, какое наше отношение... Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку», - заявил Даниленко.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Беловском районе Курской области военного из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Мужчина рассказал, что сослуживцы бросили его во время боя. По его словам, военным ВСУ было приказано стрелять по мирным жителям Курской области. Также украинские военные занимались мародерством, заявил он.