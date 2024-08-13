Названо «забытое» и сложное направление СВО

На Украине на фоне вторжения ВСУ в Курскую область России забыли о Покровском направлении, пишет в Telegram-канале украинский офицер с позывным Алекс. Между тем, по его словам, там «все очень грустно».

Все очень грустно на покровском направлении, без преувеличения, — поясняет он.

Специалист по России и Украине Майкл Кофман ранее сообщил, что российские силы усилили наступление на Покровском направлении в ДНР после нападения ВСУ на Курскую область. По его словам, Киев несет очень большие риски, ведь подобные действия могут и не привести к переброске войск РФ с других направлений.

Газета The New York Times также писала, что атака ВСУ на Курскую область не оказала какого-либо влияния на интенсивность наступления российской армии в Донбассе. Отмечается, что сложная обстановка, в частности, сохраняется для ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр и Торецк в ДНР.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что российская армия вошла в городскую черту Торецка (Дзержинска). Перед этим советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ попала там в оперативное окружение.

По его словам, российские войска окружили противника между Нью-Йорком (ранее Новгородское) и Торецком. Он также добавил, что армия России продвигается на Покровском и Угледарском направлениях. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.