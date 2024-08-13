СМИ сообщают о подготовке удара по правительственному кварталу в Киеве

Признанное в России нежелательным издание The Moscow Times (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и французское информагентство AFP вслед за газетой Times сообщили о вероятной подготовке Россией масштабного ракетного удара по «центрам принятия решений» на Украине, пишет «Страна.ua». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Никакие сроки возможного удара названы не были. Однако источники изданий сообщают, что ВС РФ могут нанести удар по правительственному кварталу в Киеве. В частности, Moscow Times пишет, что МО Украины готовится к ударам по парламенту и другим правительственным зданиям. Также источник отмечает, что Москва хочет «показать миру, что Курск не останется безнаказанным».