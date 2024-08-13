Новый «Панцирь» получил дополнительные ракеты вместо автопушек

Представитель Конструкторского бюро приборостроения Дмитрий Антонов рассказал «Звезде» на форуме «Армия-2024», что новая модификация зенитного комплекса «Панцирь» - «Панцирь-СМД-Е» - получила дополнительные ракеты для ближнего боя вместо автоматических пушек, которые устанавливались на него ранее.

Дмитрий Антонов констатировал, что при разработке модернизированного комплекса использовался технический задел комплекса «Панцирь-С1».

«Основной отличительной особенностью данного комплекса является отсутствие пушечного вооружения, и применение смешанного боекомплекта ракет», - отметил представитель КБП.

Он отметил, что в комплексе применены новые ракеты ближнего перехвата. Благодаря их малым размерам, общий боекомплект одной машины теперь насчитывает 48 ракет.

Также Антонов отметил применение в «Панцирь-СМД-Е» новой радиолокационной станции, которая обеспечивает требуемые характеристики, и при этом обладает меньшими габаритами и стоимостью.

Ранее сообщалось, что на «Армии-2024» представили дистанционно управляемую Д-30 на гусеницах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.