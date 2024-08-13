В ВСУ указали на очень тяжелую ситуацию на покровском направлении

На фоне операции украинских войск в Курской области, общество на Украине забыло о покровском направлении, на котором «все очень грустно». На тяжелую ситуацию на фронте указал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

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«Все очень грустно на покровском направлении, без преувеличения. (...) Даже в СМИ многих никому не сдалось покровское и другие направления, когда есть победа», — говорится в публикации.

Военный призвал смотреть на ситуацию на фронте трезво и целостно, иначе «потом будет очень больно».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российские войска нарастили темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения. По словам главы государства, темпы продвижения увеличились в полтора раза.