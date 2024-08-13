Склады с военными грузами, предположительно из Румынии, поражены в Одесской области в результате ракетного удара. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Газета.Ru

«В селе Визирка внезапно и очень мощно загорелись складские помещения с «зерном»... Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию «зерна», — отметил он. RT на русском

По сообщениям местных подпольщиков, в течение последней недели в сторону этих складов проехало множество фур и военных грузовиков. Российская газета