Белорусские артиллеристы направлены на российский полигон

Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии направились на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале. Газета.Ru

Планируется, что во время полевого выхода для белорусских военных, в частности, будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении ВС Белоруссии. Lenta.ru

Накануне Белоруссия отправила в Россию на учения военнослужащих военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Они также будут участвовать в совместных оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Часть подразделений отправилась железнодорожными воинскими эшелонами, другая — вылетела на Ил-76МД. News.ru