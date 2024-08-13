Сергей Шойгу прокомментировал инцидент с БПЛА в небе Белоруссии
По итогам консультаций Советов безопасности Союзного государства, состоявшихся накануне, секретарь СБ России Сергей Шойгу констатировал в беседе с репортерами, что многие украинские военные операции планируются исключительно западными штабами.
Комментируя недавний инцидент с украинскими беспилотниками, которые были сбиты в белорусском воздушном пространстве, российский генерал заявил, что, "к сожалению, это сегодняшняя реальность, которая говорит и показывает всему миру, что объединенный Запад - больше 50 государств - участвует в вооружении, обучении украинской стороны".
Кстати, и не только, уточнил Шойгу. "И в боевых действиях тоже, что мы видим фактически ежедневно: наемники, инструкторы. А многие операции планируются даже не инструкторами, а штабами, подчеркнул он по итогам встречи с государственным секретарем СБ Беларуси Александром Вольфовичем.
"Поэтому нам надо, как и в прошлые десятилетия и столетия, быть рядом, быть вместе, спина к спине, плечом к плечу. Мы выдержим, выстоим, и, как говорили наши предки, наше дело правое, победа будет за нами", - резюмировал Шойгу.