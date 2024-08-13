Шойгу прокомментировал инцидент с БПЛА в небе Белоруссии

По итогам консультаций Советов безопасности Союзного государства, состоявшихся накануне, секретарь СБ России Сергей Шойгу констатировал в беседе с репортерами, что многие украинские военные операции планируются исключительно западными штабами.

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Комментируя недавний инцидент с украинскими беспилотниками, которые были сбиты в белорусском воздушном пространстве, российский генерал заявил, что, "к сожалению, это сегодняшняя реальность, которая говорит и показывает всему миру, что объединенный Запад - больше 50 государств - участвует в вооружении, обучении украинской стороны".

Кстати, и не только, уточнил Шойгу. "И в боевых действиях тоже, что мы видим фактически ежедневно: наемники, инструкторы. А многие операции планируются даже не инструкторами, а штабами, подчеркнул он по итогам встречи с государственным секретарем СБ Беларуси Александром Вольфовичем.