Штурмовик "Буран" рассказал о новой тактике захвата позиций ВСУ

Российские штурмовые отряды начали применять новую тактику при захвате позиций противника. Легендарная 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота совместила свое прежнее ноу-хау - атаку на мотоциклах, - с бронетехникой. Получилось эффектно и эффективно.

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"Сначала с флангов заходит бронегруппа. Под прикрытием ее огня на мотоциклах заезжает пехота и занимает позиции", - рассказал ТАСС боец с позывным "Буран".

Новая тактика дает возможность пехотинцам не торопиться при подходе к вражеским "опорникам", а действовать осмотрительно.

"Главная трудность сейчас - проехать по минному полю к позициям. Благодаря поддержке бронетехники мы не на скорости уже мчимся, а смотрим, куда ехать, где что есть, чего нет", - рассказал морпех.

Штурмовики-мотоциклисты научились бороться и с другой серьезной угрозой, FPV-дронами. Здесь помогают приемы эктремального вождения, эдакая мотоджигитовка.

"Маневр, потом по тормозам резко бьешь, останавливаешься, разворачиваешься. Пока птичка разворачивается, мы уже уходим, прячемся", - продолжил "Буран".

Доехав до вражеских позиций, мотострелки спешиваются, и заходят в траншеи.