Поступает все больше свидетельств о применении формированиями киевского режима бронированной техники немецкого производства, в частности созданной на базе танков Leopard 1 ВСУ.

Так, Telegram-канал "Военный осведомитель" разместил ролик с находившейся ранее на вооружении Бундесвера бронированной машиной разминирования Wisent 1MC. Как сообщается, эта БМР применялась для проделывания проходов в минных полях, созданных на границе с Курской областью.

Учитывая ее очень слабое бронирование, вэсэушники оборудовали ее кумулятивной защитой и противодронным мангалом. Однако при попадании "Ланцета", а также ПТУР "Корнет" такая "модернизация" точно не поможет. Российские бойцы уже имеют опыт по уничтожению аналогичных машин.

Wisent 1 весит 44500 килограммов. Двигатель имеет мощность 830 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. Запас хода по топливу - 375 км. Установлено противоминное оборудование британского происхождения.

Ранее сообщалось о появлении на этом направлении американской инженерной техника на основе бронетранспортеров Stryker.