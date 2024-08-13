Верховный суд предложил разрешить подсудимым уходить на СВО

Верховный суд РФ предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации. Как сообщает РИА Новости, проект постановления о внесении соответствующего законопроекта во вторник обсуждается на пленуме ВС РФ.

Сейчас такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается. Его прекратят совсем, если человек получит государственную награду, достигнет предельного возраста, покинет службу по состоянию здоровья или боевые действия завершаться.

Законопроект предлагает распространить эти нормы на подсудимых, дела которых уже рассматриваются судом. Приостанавливать уголовные дела он сможет, в том числе, по ходатайству командования воинской части. Отметим, что закон не позволяет воспользоваться такой возможностью осужденным за педофилию, терроризм, экстремизм и ряд других статей уголовного кодекса.