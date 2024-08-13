Соратник Кадырова заявил об остановке передвижения ВСУ в Курской области
Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже остановлено. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что Вооруженные силы России уже третий день занимаются уничтожением техники и живой силы противника.
По мнению Алаудинова, украинская сторона «уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось».
До этого соратник главы Чечни рассказал, что украинская армия несет большие потери в Курской области.
Как утверждает Алаудинов, за два дня в Курской области ВСУ потеряли 45 единиц техники. О потерях российской стороны командир «Ахмата» не стал раскрывать информацию.