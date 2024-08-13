Алаудинов сделал заявление о ВСУ на Курском направлении

Бесконтрольное передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении уже остановлено. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

По его словам, уже третий день российские войска занимаются уничтожением техники и живой силы ВСУ. На одном из участков тремя подразделениями в один день были поражены 32 единицы техники, на другой — 13 единиц. Ежедневно украинские подразделения теряют очень большое количество людей.

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«Противник уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось», — заявил Алаудинов.

Напомним, что 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Как заявлял врио губернатора Алексей Смирнов, жертвами украинских атак стали 12 гражданских, ранения получили 121 человек, в том числе 10 детей. На 12 августа под контролем украинских войск находились 28 населенных пунктов.