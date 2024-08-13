$89.95+1.9696.69+1.50
Почта

WarGonzo назвал имя командующего СВО в Курской области

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что координировать действия ВС РФ в Курской области с силовыми ведомствами и местными властями будет секретарь Госсовета генерал-полковник Алексей Дюмин. По его данным, соответствующими полномочиями его наделил Владимир Путин. Минобороны не комментировало данную информацию.

WarGonzo назвал имя командующего СВО в Курской области
© globallookpress.com

Канал пишет, что Дюмин будет отвечать не только за действия российской армии, под его управление переходят местные администрации и силовые структуры. Отмечается, что генерал-полковник десять лет назад отличился при планировании Крымской спецоперации.

Эту информацию также подтвердили Telegram-канал «Два майора» и военный корреспондент Александр Сладков. Журналист назвал Дюмина «уважаемым в армейских верхах и в спецслужбах» человека. По его словам, он не станет обманывать президента РФ в докладах.

Дюмин с осени 2026-го по май 2024 года был губернатором Тульской области.