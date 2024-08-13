WarGonzo назвал имя командующего СВО в Курской области

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что координировать действия ВС РФ в Курской области с силовыми ведомствами и местными властями будет секретарь Госсовета генерал-полковник Алексей Дюмин. По его данным, соответствующими полномочиями его наделил Владимир Путин. Минобороны не комментировало данную информацию.

Канал пишет, что Дюмин будет отвечать не только за действия российской армии, под его управление переходят местные администрации и силовые структуры. Отмечается, что генерал-полковник десять лет назад отличился при планировании Крымской спецоперации.

Эту информацию также подтвердили Telegram-канал «Два майора» и военный корреспондент Александр Сладков. Журналист назвал Дюмина «уважаемым в армейских верхах и в спецслужбах» человека. По его словам, он не станет обманывать президента РФ в докладах.

Дюмин с осени 2026-го по май 2024 года был губернатором Тульской области.