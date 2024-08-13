Житель Суджи рассказал, как бойцы ВСУ стреляли в детей

Боевики ВСУ нанесли удар по городу Суджи Курской области. В результате обстрелов украинских военных есть раненые и погибшие граждане. Местный житель Роман Яценко рассказал «Звезде» о солдате ВСУ, который стрелял по его детям и жене.

© Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

«Он нас встретил пораньше, автоматчик, и давай работать по нам. Я сразу - "земля". По команде они у меня раз - упали, ползком. … Был больше страх за семью, честно. И все. Больше страх за семью. Без них - не жизнь», - сообщил Роман Яценко.

Эвакуированных жителей районов Курской области и пограничных с областью районов привезли в пункт временного размещения, который находится в Курске. Граждане взяли с собой самое необходимое: документы и несколько элементов одежды. Некоторые семьи смогли увезти с собой домашних питомцев.

Местная жительница Валентина Куценко рассказала об ударе ВСУ по машине. В результате обстрела погиб водитель, автомобиль сгорел дотла.

«У нас даже в деревне разбили машину. Курский мальчик. Мы уезжали - ещё труп лежал. Мы не знаем забрали его или нет», - рассказала местная жительница.

Волонтеры и доброжелатели направляют в ПВЗ вещи, игрушки, средства личной гигиены. В пункте временного размещение есть возможность оформить SIM-карту.

Ранее сын протоиерея местного Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал «Звезде» об охоте ВСУ на жителей Курской области во время их эвакуации в безопасные места.