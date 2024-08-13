В США назвали МиГ-31 «загадкой для Запада»

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31, один из самых быстрых боевых самолетов в мире, находится в эксплуатации уже более четырех десятилетий, но по-прежнему играет важнейшую роль для российской армии, рассказал портал The National Interest. Как отмечает издание, этот самолет во многом до сих пор остается загадкой для Запада.

В классификации НАТО МиГ-31 получил название Foxhound (с англ. «Лисогон»). Как отмечает NI, недавно модернизированный до модификации МиГ-31И самолет получил возможности дозаправки в воздухе, а также усовершенствованную авионику и ракетные системы, что расширяет его боевой радиус и эффективность.

МиГ-31 остается грозным противником в небе, подчеркивает NI. Минобороны России планирует использовать этот самолет как минимум до 2030 года, что отражает его «непреходящую стратегическую ценность».

Сверхзвуковой МиГ-31, созданный на основе перехватчика МиГ-25 и оснащенный современной цифровой авионикой, сохранил «определенную таинственность» для Запада из-за множества спекуляций по поводу его возможностей, отмечает The National Interest. В статье подчеркивается, что МиГ-31 был создан для эффективной работы в любых погодных условиях, а его высокоаэродинамичный и обтекаемый корпус позволяет ему летать на малых высотах со сверхзвуковыми скоростями.

Также МиГ-31 стал одним из первых истребителей, способных одновременно отслеживать несколько целей на больших высотах. Более того, его радар «Заслон» стал первым в мире блоком с фазированной антенной решеткой (ФАР) и дальностью действия в 200 километров. Радар мог отслеживать десять целей одновременно и параллельно управлять обстрелом четырех из них.

Как отмечает The National Interest, ходили слухи, что в конце холодной войны «Лисогон» мог использоваться для преследования и захвата американского разведывательного самолета SR-71 Blackbird.