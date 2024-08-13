Броневик США MaxxPro превратился в факел, попытавшись пересечь границу РФ

Опубликовано видео эффектной, но неудачной попытки американского броневика International MaxxPro с украинскими диверсантами внутри пересечь границу РФ в Белгородской области.

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Бронеавтомобиль рассчитывал прорваться нахрапом, за счет неожиданности и высокой скорости. Все равно других шансов не было: подходы к границы голые и утыканы "зубами дракона". Дорога меж них одна и она оказалась для детища американской компании Navistar International последней.

Не сработали ни неожиданность, ни скорость. Качество снятого дроном изображения не позволяет с точностью заявить, что стало причиной гибели броневика. Можно лишь по мощности взрыва предположить - это была старая противотанковая мина ТМ-62, которой неведомы и неожиданность, и скорость. Она спокойно лежит и никого не догоняет, цели приходят к ней сами.

Так или иначе, но разогнавшийся MaxxPro в один момент превратился в факел и продолжил движение с красивым огненным хвостом (за счет той же скорости). Огонь быстро превратился в дым, движение броневика перестало быть осмысленным и он остановился. Чтобы через пару часов превратиться в очередной ржавый остов, ожидающий отправки в металлолом.

О судьбе экипажа и десанта даже думать не хочется - их конец был страшен.