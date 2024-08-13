Вице-премьер Сербии прокомментировал поставки сербского оружия Украине
Вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя сообщения про сербское оружие на Украине, заявил, что покупатели не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее газета Financial Times писала, что Украина с начала российской специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около €800 млн.
По словам Вулина, Сербия является единственной страной, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без ее согласия. Вместе со всеми существующими нормами Белград добавил это требование и настоял на нем во всех контрактах.
«Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная. – ред.) продукция продавалась третьим странам», — сказал Вулин.
Вице-премьер считает, что недостоверные сообщения о поставках сербского оружия на Украину призваны испортить отношения между Сербией и Россией.
Ранее вице-премьер Сербии предупредил о конфликте Европы с Россией.