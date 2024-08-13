Вице-премьер Сербии прокомментировал поставки сербского оружия Украине

Вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя сообщения про сербское оружие на Украине, заявил, что покупатели не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам. Его слова приводит РИА Новости.

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Ранее газета Financial Times писала, что Украина с начала российской специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около €800 млн.

По словам Вулина, Сербия является единственной страной, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без ее согласия. Вместе со всеми существующими нормами Белград добавил это требование и настоял на нем во всех контрактах.

«Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная. – ред.) продукция продавалась третьим странам», — сказал Вулин.

Вице-премьер считает, что недостоверные сообщения о поставках сербского оружия на Украину призваны испортить отношения между Сербией и Россией.

Ранее вице-премьер Сербии предупредил о конфликте Европы с Россией.