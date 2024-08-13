Зашедших на территорию Курской области украинских солдат взяли в плен. Видео с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах трое стоящих на коленях бойцов ВСУ по команде обращаются к личному составу пленившего их российского подразделения.

«Спасибо, что гарно дали нам [прикурить]», — хором говорят они.

Алаудинов прокомментировал сообщения о сдаче в плен бойцов «Ахмата»

По данным канала, попытку прорыва ВСУ вглубь российской территории на этом участке пресекли российские бойцы-черноморцы. Наступавший противник был разгромлен, отметили там.

Ранее Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» украинской радиолокационной станции в Курской области. На снятом ролике видно как путь беспилотника до цели, так и момент ее поражения.