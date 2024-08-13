В ночь на вторник, 13 августа, Украина выпустила свыше 10 беспилотников по трем регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

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Там уточнили, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Они перехватили 12 беспилотников над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.

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В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.