Личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами

Живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была поражена авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар (...) в приграничном районе Курской области», — заявили в МО РФ, отметив, что летчики вернулись на аэродром вылета после получения подтверждения об уничтожении целей.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной обстановке на двух направлениях. Уточняется, что напряженная ситуация наблюдается на купянском и северском направлениях. В Генштабе ВСУ добавили, что боестолкновения продолжаются.