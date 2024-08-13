ВС РФ захватили станцию Starlink в ходе штурма в Курской области

Штурмовые подразделения российской войсковой группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Также потери понесла живая сила ВСУ.

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Как пояснили в ведомстве, позиции ВСУ располагались в лесу, их обнаружили благодаря разведке БПЛА. После доклада командованию было принято решение о проведении штурма, в результате были ликвидированы четверо украинских военнослужащих и захвачена спутниковая станция Starlink, рассказали военные.

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Ранее Британия не разрешила ВСУ применять свои дальнобойные ракеты Storm Shadow в Курской области. В канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства подчеркнули, что позиция Лондона по этому вопросу неизменна.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов региона.

По данным на 12 августа, как рассказал врио губернатора Алексей Смирнов, 28 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ, там находится около двух тысяч человек, об их состоянии и судьбе ничего не известно. На совещании с участием президента Владимира Путина он уточнил, что в результате действий ВСУ в Курской области погибли 12 человек.