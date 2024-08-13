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Трамп заявил о нехватке личного состава у ВСУ

Украина испытывает нехватку личного состава для ведения боевых действий, в то же время Россия представляет собой значительную военную силу, на счету которой победы над нацистской Германией и Наполеоном. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Трамп заявил о нехватке личного состава у ВСУ
© РИА Новости
"Как известно, Россия победила Германию вместе с нами и они победили Наполеона <…>. Они представляют собой большую военную силу <…>. А у Украины не хватает личного состава, они теперь используют в боях очень молодых и очень старых", - сказал он в понедельник в интервью владельцу X (ранее Twitter) Илону Маску. Трансляция беседы велась на сайте X.

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