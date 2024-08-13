Трамп заявил о нехватке личного состава у ВСУ
Украина испытывает нехватку личного состава для ведения боевых действий, в то же время Россия представляет собой значительную военную силу, на счету которой победы над нацистской Германией и Наполеоном. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
"Как известно, Россия победила Германию вместе с нами и они победили Наполеона <…>. Они представляют собой большую военную силу <…>. А у Украины не хватает личного состава, они теперь используют в боях очень молодых и очень старых", - сказал он в понедельник в интервью владельцу X (ранее Twitter) Илону Маску. Трансляция беседы велась на сайте X.