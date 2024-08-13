Украина испытывает нехватку личного состава для ведения боевых действий, в то же время Россия представляет собой значительную военную силу, на счету которой победы над нацистской Германией и Наполеоном. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

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