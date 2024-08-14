Филиппо: Евросоюз разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши

Европейский союз разоряет Францию закупками американской военной техники для Польши. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в X (ранее Twitter).

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"На наши деньги (Польша является бенефициаром бюджета ЕС, тогда как Франция выступает как его крупный донор - прим. ТАСС) Польша только что купила 96 американских вертолетов, - написал он. - Таков ЕС: разорять нас, чтобы покупать продукцию США и между тем продолжать войну против России".

Филиппо потребовал срочного выхода Франции из ЕС. "Необходимо покинуть этот ад", - отметил лидер "Патриотов".

Во вторник польское министерство обороны сообщило, что правительства Польши и США подписали контракт на поставку 96 ударных вертолетов Apache AH-64E.