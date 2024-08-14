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Филиппо заявил, что ЕС разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши

Европейский союз разоряет Францию закупками американской военной техники для Польши. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в X (ранее Twitter).

Филиппо: Евросоюз разоряет Францию покупкой военной техники США для Польши
© РИА Новости
"На наши деньги (Польша является бенефициаром бюджета ЕС, тогда как Франция выступает как его крупный донор - прим. ТАСС) Польша только что купила 96 американских вертолетов, - написал он. - Таков ЕС: разорять нас, чтобы покупать продукцию США и между тем продолжать войну против России".

Филиппо потребовал срочного выхода Франции из ЕС. "Необходимо покинуть этот ад", - отметил лидер "Патриотов".

Во вторник польское министерство обороны сообщило, что правительства Польши и США подписали контракт на поставку 96 ударных вертолетов Apache AH-64E.

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