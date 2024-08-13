ВМФ России до конца года получит подлодку и боевой ледокол

ВМФ России получит до конца 2024 года от «Адмиралтейских верфей» неатомную подлодку «Великие Луки» проекта 677 и боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550. Об этом заявил в беседе с ТАССвременно исполняющий обязанности генерального директора предприятия Андрей Быстров.

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Корабль ВМФ России зашел в венесуэльский порт

Перед передачей патрульного ледокола на судне поднимут Военно-морской флаг РФ, уточнил гендиректор. Сейчас «Иван Папанин» проходит испытания, но летом этого года он уже участвовал в Главном военно-морском параде в Петербурге.