Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) предложил Украине нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16. Об этом сообщает «Страна.ua».

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«Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», — отметил он.

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По его словам, так Киев сможет воспользоваться переданными ему истребителями в то время, пока украинские пилоты будут проходить обучение. Он заявил, что обратиться с этим вопросом к президенту США Джо Байдену.

Ранее Грэм во время визита в Киев похвалил президента Украины Владимира Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область.