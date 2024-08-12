Депутат бундестага Зерен Пелльман заявил, что в ужасе от применения ВСУ немецких танков на российской земле. Его слова приводит ТАСС.

Пелльман считает, что данный факт свидетельствует о том, что у правящей коалиции «совершенно отсутствует историческое сознание».

«Я в ужасе от того, что впервые с окончания Второй мировой войны снова были использованы немецкие танки на российской земле», — сказал он.

По мнению депутата, власти Германии «поставками оружия Украине все глубже затягивают ФРГ в болото» конфликта с Россией.

Также он прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область, назвав его «провокационным и совершенно бессмысленным». Пелльман уверен, что его целью является «торпедирование любой действительно мирной инициативы».

Ранее сообщалось, что во время нападения на Курскую область ВСУ использовали немецкие боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.