Российские солдаты уничтожили танк M1A1 Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

По информации журналистов, Вооруженные силы РФ ликвидировали танк на Покровском направлении.

«Несмотря на значительные меры противодействия дронам <...> M1A1 Abrams был нейтрализован после одного прямого попадания БПЛА (беспилотного летательного аппарата — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что всего США предоставили украинским войскам 31 танк M1A1 Abrams. Но к текущему моменту Киев потерял уже треть машин.

При этом первого танка Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились всего через три дня после того, как M1A1 Abrams появились на поле боя. Авторы статьи обратили внимание, что большинство машин были уничтожены с помощью дронов или высокоточной управляемой артиллерии.

12 августа министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки подразделения группировки войск «Центр» вывели из строя один танк М1А1 Abrams и две боевые машины пехоты Bradley. Это произошло во время боевых действий в Донецкой народной республике.