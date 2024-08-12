Киев вынудил лучшие бригады ВСУ отступить с позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает «РИА Новости».

По его словам, для наступления на Курскую область Киеву пришлось собирать вместе некоторые из своих лучших подразделений.

«Они заставили их отступить от русских, и начальник перебросил их на север, чтобы сделать это», — сказал Джонсон.

Он отметил, что ВСУ не способны удержать контроль над территориями и уже понесли потери в Курской области. Кроме того Джонсон уверен, что данный шаг «не был просто идеей Украины», он планировался совместно с НАТО.