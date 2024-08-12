Стало известно о контроле ВС России над одним из районов Курской области

Вооруженные силы (ВС) России держат контроль над Беловским районом Курской области. Об этом заявил врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, районный центр не занят. При этом на окраинах и на границе с Суджанским районом присутствуют диверсионные группы.

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«Повторюсь. Что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооруженных сил», — сказал он.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.