WSJ сообщает о переводе армии Израиля в боевую готовность

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за публикаций о возможном скором ударе со стороны Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

© Газета.Ru

»Израиль впервые в этом месяце установил высокий уровень боевой готовности для своих военных, после того как наблюдал за подготовкой Ирана и «Хезболлы» к проведению атак», — говорится в материале издания.

По данным издания, у Израиля нет информации, действительно ли атаки неизбежны. При этом в израильском Генштабе подчеркнули, что готовы к обороне и возможным наступательным действиям.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям с Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовятся к масштабной серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием событий.