Алаудинов прокомментировал сообщения о сдаче в плен бойцов «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов не подтвердил сообщения Украины о том, что бойцы сдаются в плен украинским Вооруженным силам, сообщает «РЕН ТВ».

«Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы», – заявил он.

Стоящие на коленях бойцы ВСУ обратились к российским солдатам и попали на видео

Алаудинов задался вопросом, почему якобы сдавшимся в плен бойцам закрывают лица и умалчивают их позывные. Генерал-майора отметил, что ВСУ не умеют воевать и не оправдывают средства, которые вливают США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».